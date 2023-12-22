Реконструкция более 4 километров теплосетей стартовала в Пушкине

Новое надежное теплоснабжение получат получат 47 зданий – 45 жилых домов и детский сад.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" начали реконструкцию трубопровода протяженностью более 4,4 километра от котельной на Малой улице в Пушкине. Работы затронут Пушкинскую, Московскую, Леонтьевскую, Среднюю, Набережную улицы и охранную зону рядом с историческим зданием Гостиного двора. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 января.

Сейчас на участке монтируют временную тепловую сеть. По ней местные жители будут получать тепло и горячую воду в период проведения работ.

Устаревшие тепловые сети заменят на современные гибкие трубы и стальные трубопроводы. Новое надежное теплоснабжение получат получат 47 зданий – 45 жилых домов и детский сад.

Отмечается, что самым сложным этапом работ станет замена трубопровода вдоль Гостиного двора – памятника архитектуры 1863-1866 гг. постройки, который признан объектом культурного наследия федерального значения. Реконструкцию согласуют с профильными ведомствами.

Работы продлятся до октября этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что за год петербургские энергетики устранили 86 нарушений в охранных теплосетях.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)