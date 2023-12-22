Каждый второй петербуржец утилизирует ель экологичным способом

Уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор 36% опрошенных горожан.

Каждый второй петербуржец, ставивший живую елку на Новый год, утилизирует ее экологичными способами. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Петербурга, устанавливавшее живую ель на Новый год.

Практически каждый второй петербуржец выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 27% сдают деревья в переработку, 19% распиливают на дрова, 2% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

Уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор 36% опрошенных горожан. А еще 10% не решили, как поступят с новогодней елью.

Ранее эколог рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель.

Фото: Piter.tv