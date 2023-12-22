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Эколог рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель
Сегодня, 11:46
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Эколог рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель

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По словам эксперта, настоящая елка может принести много пользы, если ее сдать на переработку.

Эколог Максим Лапушкин рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, настоящая елка может принести много пользы, если ее сдать на переработку. Он уточнил, что из елок получают материал, который используют при формировании тропинок в парках, удобрения и кормов для животных. Эколог добавил, что перед отправкой дерева в специальный приемник необходимо избавиться от мишуры, искусственного снега и других украшений. Кроме того, новогодние елки можно отнести в местные зоопарки и зоосады.

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Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, новогодняя ель, утилизация, эколог
Категории: Лента новостей, Новости России,

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