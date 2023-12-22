Эколог рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель

По словам эксперта, настоящая елка может принести много пользы, если ее сдать на переработку.

Эколог Максим Лапушкин рассказал, как правильно утилизировать новогоднюю ель. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, настоящая елка может принести много пользы, если ее сдать на переработку. Он уточнил, что из елок получают материал, который используют при формировании тропинок в парках, удобрения и кормов для животных. Эколог добавил, что перед отправкой дерева в специальный приемник необходимо избавиться от мишуры, искусственного снега и других украшений. Кроме того, новогодние елки можно отнести в местные зоопарки и зоосады.

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Фото: Piter.tv