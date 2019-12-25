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Суд назначил наказание мужчине, который поджог палату в Бехтеревской больнице из-за "разочарования"
Сегодня, 14:31
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Суд назначил наказание мужчине, который поджог палату в Бехтеревской больнице из-за "разочарования"

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Подсудимому дали условный срок и взыскали 675 тыс. рублей.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, который устроил пожар в больнице им. Бехтерева 12-го июня 2020-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Илья Степанов поджог несколько кроватей в палате. В итоге пострадало постельное белье, кровати, стены, сети электроснабжения. Самый большой ущерб он нанес четырем HD-камерам. Их стоимость оценили в 48,7 тыс. рублей. На восстановительные работы требовалось 675 тыс. рублей. 

Степанов признал свою вину. Он рассказал, что 12-го июня почувствовал себя хуже, захотел домой. Из-за "эмоционального разочарования" он решил поджечь палату. Кроме него в помещении никого не было. После поджога ему было все равно, что происходит. Из палаты Степанова вывела медсестра. 

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 лет условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен будет 675 тыс. медицинскому учреждению. 

По информации прокуратуры, мужчина страдал от психического расстройства. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: больница бехтерева, палата, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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