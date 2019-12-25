Стала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что послужило причиной пожара в ФГБУ СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева в Петербурге. Как сообщила 12 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга, ведомство изъяло из производства органов дознания МЧС и передала для дальнейшей проверки в в СК по Петербургу материал по факту поджога.

Установлено, 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога имуществу НИИ нанесён ущерб на сумму около 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 167-й статье УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Напомним, в третьем часу дня 12 июня на четвертом этаже корпуса НИПНИ им. Бехтерева по одноименной улице загорелась помещение на площадь в десять квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось к 14:46 часам, а в тушении возгорания принимали участие 24 человека личного состава МЧС на шести единицах техники. Пострадавших нет, люди вышли на улицу до прибытия пожарных.

Фото: Piter.tv