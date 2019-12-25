В НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге произошел пожар

Информации о пострадавших не поступало, людей вывели до прибытия пожарных.

Днем в пятницу, 12 июня, пожарным службам пришлось столкнуться с возгоранием в Невском районе, в здании Психо-неврологического института им.Бехтерева на одноименной улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в третьем часу дня на четвертом этаже загорелась помещение на площадь в десять квадратных метров.

Ликвидировать пожар удалось к 14:46 часам, а в тушении возгорания принимали участие 24 человека личного состава МЧС на шести единицах техники. Пострадавших нет, люди вышли на улицу до прибытия пожарных.

Фото: Piter.tv