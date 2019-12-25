Установлена личность девушки, тело которой обнаружили под мостом через Утку

Девочка пропала 3 декабря прошлого года, она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Следователи Петербурга опознали девушку, тело которой было обнаружено накануне в реке Утке на Русановской улице. Погибшей оказалась 17-летняя местная жительница, ее искали три месяца, пишет "Фонтанка".

Девочка пропала 3 декабря прошлого года, она ушла из дома и перестала выходить на связь. Следствие Приморского района возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Поисковые работы стартовали 9 декабря, участие в них принимали волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Известно, что петербурженка росла в многодетной и благополучной семье, через месяц ей исполнилось бы 18 лет. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что две семиклассницы погибли после общения с мошенниками в Петербурге. Тело одной из школьниц обнаружили под окнами дома по улице Лагоды 11 февраля. Другую девочку нашли на проспекте Буденного на следующий день. По факту случившегося проводится проверка, преступники устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу