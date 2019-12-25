Две семиклассницы погибли после общения с мошенниками в Петербурге

Злоумышленники использовали данные паспорта, который принадлежит рецидивисту из Хабаровска.

В Петербурге две школьницы погибли после общения с телефонными мошенниками из Украины. Об этом 13 февраля пишет "Бриф24".

Тело одной из семиклассниц обнаружили под окнами дома по улице Лагоды 11 февраля, ее мать в это время отсутствовала в квартире. Другую девочку нашли на проспекте Буденного на следующий день.

По версии следствия, погибшие ранее общались с аферистами. Злоумышленники использовали данные паспорта, который принадлежит рецидивисту из Хабаровска. По факту случившегося проводится проверка, преступники устанавливаются.

