Спасатели Приозерска извлекли тело лыжника из Ладожского озера

Спасатели Приозерска провели поиски в Республике Карелия. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 12 февраля, им поступила информация о пропаже мужчины, который ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера.

Полынья, куда провалился лыжник, была оперативно обнаружена. Он погиб. Тело местного жителя доставили на берег и передали полицейским.

От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит ваша жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких. Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти