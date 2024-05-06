  1. Главная
Спасатели Приозерска извлекли тело лыжника из Ладожского озера
Сегодня, 9:53
Полынья, куда провалился мужчина, была оперативно обнаружена.

Спасатели Приозерска провели поиски в Республике Карелия. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 12 февраля, им поступила информация о пропаже мужчины, который ушел на лыжную прогулку на лед Ладожского озера. 

Полынья, куда провалился лыжник, была оперативно обнаружена. Он погиб. Тело местного жителя доставили на берег и передали полицейским.

От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит ваша жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких. 

Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти спасли собаку, провалившуюся под лед Новоладожского канала. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости России,

