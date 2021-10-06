Новые светофоры появились в Красногвардейском районе Петербурга

Отметим, что в 2023 году запланировано установить 35 светофоров у более 50 образовательных учреждений.

В Петербурге на проспекте Энтузиастов у домов 18-20 и 49 появились новые светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту в понедельник, 25 сентября.

Светофор у 49 дома обезопасит путь пассажиров автобуса №77 и детей, которые учатся в школах №№195, 187 и 141 и гимназии №628. А светофор у дома 18-20 находится между ЖК и парком Малиновка.

Отметим, что в 2023 году запланировано установить 35 светофоров у более 50 образовательных учреждений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сестрорецке заработал новый светофор у остановки "Кладбище".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)