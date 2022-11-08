В Сестрорецке заработал новый светофор у остановки "Кладбище"

Всего в рамках Адресной программы в 2023 году в Петербурге должны установить 48 новых светофорных объектов.

В Сестрорецке на Приморском шоссе (у остановки "Кладбище") установили новый светофор. Об этом рассказал Комитет по транспорту.

Светофор оборудован кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к нему территории установлены ограждения и сделаны занижения бордюрного камня.

Светофор должен повысить уровень безопасности движения пешеходов при следовании к остановкам автобуса и социальным объектам, в частности, к музейному комплексу "Сестрорецкий рубеж" и Сестрорецкому кладбищу, на котором находится могила советского писателя Михаила Зощенко.

Ранее в Московском и Невском районах Петербурга появились светофоры, которые должны повысить безопасность движения пешеходов. Всего в рамках Адресной программы в 2023 году в Петербурге должны установить 48 новых светофорных объектов. Полностью выполнить Адресную программу текущего года планируется в ноябре.

Фото: Комитет по транспорту