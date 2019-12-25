Новые светофоры увеличивают безопасность пешеходов в Московском и Невском районах

В Московском и Невском районах Петербурга появились светофоры, которые должны повысить безопасность движения пешеходов. Установленные светофоры обеспечивают безопасный переход от остановок общественного транспорта к социальным объектам.

На Звездной улице возле дома 15 установлен светофор, цель которого обеспечить безопасный путь к Клубу художественной гимнастики "Центр ФКИС Звёздный" и школе № 362. Об этом пишет пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

В Невском районе светофор размещен у третьего корпуса дома 8 по Октябрьской набережной, где он будет служить для безопасного перехода дороги от остановки общественного транспорта.

В преддверии 1 сентября власти города запустили три новых светофорных объекта в Центральном, Кировском и Красносельском районах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у станции метро "Садовая" горел светофор.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга