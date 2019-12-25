В Луге начали установку новогодней ёлки

В Луге начали создавать праздничное настроение к Новому году. Как сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, на площади Мира приступили к установке новогодней ели.
Новогоднее дерево решили установить на две недели раньше, чем обычно. Также на площади появятся другиу праздничные украшения.
В этом году было решено отказаться от закупки новых гирлянд и игрушек, в ход пойдут прошлогодние украшения.
Сосновый Бор также украсят к Новому году прошлогодними украшениями.
Фото: ВКонтакте / Юрий Намлиев
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все