В Луге начали установку новогодней ёлки

Новогоднее дерево решили установить на две недели раньше, чем обычно.

В Луге начали создавать праздничное настроение к Новому году. Как сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев, на площади Мира приступили к установке новогодней ели.

Новогоднее дерево решили установить на две недели раньше, чем обычно. Также на площади появятся другиу праздничные украшения.

В этом году было решено отказаться от закупки новых гирлянд и игрушек, в ход пойдут прошлогодние украшения.

Сосновый Бор также украсят к Новому году прошлогодними украшениями.

Фото: ВКонтакте / Юрий Намлиев