В морском порту "Усть-Луга" в Ленобласти гидроэкскаватор стал угрозой для природы

Полузатонувший в морском порту Усть-Луга гидроэкскаватор создает угрозу причинения вреда окружающей среде.

Полузатонувший гидроэкскаватор в морском порту "Усть-Луга" представляет угрозу для окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Судно, используемое для проведения дноуглубительных работ, частично затонуло, что привело к образованию нефтяной пленки и радужных разводов в устье реки Луга. Результаты лабораторного исследования проб природной воды подтверждают факт загрязнения.

Земснаряд "Подводник-3", построенный в 1978 году и принадлежащий ООО "Гидроспецстрой", стал причиной экологической проблемы. Управление рассматривает материалы административного производства против компании в соответствии со статьей о несоблюдении требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Компании грозит штраф.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга требует от компании соблюдения водного законодательства.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО