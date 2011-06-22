Прокуратура Петербурга требует от компании соблюдения водного законодательства

Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения при использовании акватории водного объекта.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения водного законодательства при использовании акватории реки Малой Невки напротив улицы Академика Павлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Ист Балтик Марин Групп" использует участок акватории водного объекта для размещения плавучих объектов. Границы предоставленного в пользование участка акватории определены договором.

В ходе проверки установлено, что организацией размещено не менее 30 плавучих объектов за пределами предоставленной акватории.

В адрес руководителя внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке.

Фото: Piter.TV

