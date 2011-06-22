Прокуратура Петербурга требует от компании соблюдения водного законодательства

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения водного законодательства при использовании акватории реки Малой Невки напротив улицы Академика Павлова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, ООО "Ист Балтик Марин Групп" использует участок акватории водного объекта для размещения плавучих объектов. Границы предоставленного в пользование участка акватории определены договором.
В ходе проверки установлено, что организацией размещено не менее 30 плавучих объектов за пределами предоставленной акватории.
В адрес руководителя внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке.
Фото: Piter.TV
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