Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке

На акватории реки Фонтанки у моста Белинского в Петербурге образуется снежура.

На акватории реки Фонтанки в Петербурге наблюдается образование снежуры, вызванное обильными снегопадами. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поясняет, что снежура образуется при слабом течении и обильных снегопадах, когда выпадающие осадки смешиваются с холодной водной поверхностью.

Снег, который не тает, собирается в пластичную массу, принимающую под действием течения и ветра различные формы. Обычно снежура является предшественником ледообразования на водных объектах.

Ранее сообщалось, что Водоканал Ленобласти загрязняет реку Нейма в Ленобласти.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО