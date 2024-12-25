Усть-Лугу проверили на радиацию после атаки беспилотников

Радиоактивный фон на месте оказался в норме.

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории Ленинградской области проверили воздух в районе порта Усть-Луга после утреннего налета беспилотников вблизи Лужской губы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы.

В ходе ходе мониторинга содержания токсичных веществ в воздухе и радиации специалисты не выявили каких-либо отклонений от нормы.

Ранее мы писали, что на Кубани и в Крыму собрали свыше 86 тыс тонн загрязненного нефтепродуктами грунта после крушения танкеров в Черном море. Специалистами также было собрано порядка 25 тыс тонн нефтеводяной смеси.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области