За ночь средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над Россией

Больше всего дронов сбили над Брянской и Курской областями.

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской (37 БПЛА) и Курской (22 БПЛА) областями. Удары также были отражены над Калужской областью и Московским регионом (по 11 БПЛА), Тульской областью (4 БПЛА), Воронежской областью (2 БПЛА), а также над Белгородской, Орловской и Ростовской областями (по 1 БПЛА в каждой).

Воздушная оборона работала в период с 23:30 по московскому времени 3 января до 07:00 4 января. Все уничтоженные цели относились к самолетному типу, то есть представляли собой крылатые дроны, а не мультикоптеры. Попытки прорваться к объектам на территории России были пресечены.

Ранее Piter.TV сообщал, что расшифровка показала, что украинский дрон летел на резиденцию Путина.

Фото: Piter.TV