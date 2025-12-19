  1. Главная
Минобороны: расшифровка показала, что украинский дрон летел на резиденцию Путина
Сегодня, 16:20
Все материалы передадут американскому ведомству.

В четверг, 1 января, в ходе расшифровки данных украинского БПЛА, Минобороны РФ выяснило, куда направлялся дрон в Новгородской области. Об этом сообщает сетевое издание 360.ru.

По данным Минобороны РФ, конечной целью атаки украинских БПЛА был один из объектов госрезиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом свидетельствуют данные маршрутизации дрона. 

Материалы по установленным каналам передадут американской стороне

отметили в ведомстве

Ранее мы писали о том, что американские спецслужбы заявили, что украинские БПЛА не пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. При этом американская разведка подтвердила факт атаки беспилотников, но сочло целью налета некий "военный объект".

Фото: freepik

