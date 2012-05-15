Вновь объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко уточнил, что режим действует в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. Аэропорт Пулково временно работает только на приём воздушных судов.
Александр Дрозденко, губернатор 47 региона
В связи с угрозой возможно понижение скорости мобильного интернета.
Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково. Как уточнили в пресс-службе ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В настоящее время авиагавань работает только на приём воздушных судов. Статус рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта или уточнять у представителей авиакомпаний.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над территорией Ленинградской области 36 беспилотников. В порту Усть-Луга произошло возгорание, пострадавших нет.
