Вновь объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможных перебоях с мобильным интернетом.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко уточнил, что режим действует в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. Аэропорт Пулково временно работает только на приём воздушных судов.

В связи с угрозой возможно понижение скорости мобильного интернета.

Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково. Как уточнили в пресс-службе ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В настоящее время авиагавань работает только на приём воздушных судов. Статус рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропорта или уточнять у представителей авиакомпаний.

Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над территорией Ленинградской области 36 беспилотников. В порту Усть-Луга произошло возгорание, пострадавших нет.

