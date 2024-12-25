Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до 4

Это рекордное для региона количество сбитых за сутки беспилотников.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко, объявил, что в ночь и утро 4 января силы ПВО ликвидировали 4 БПЛА. Это рекордное количество беспилотников, ликвидированных на территории региона за все время.

По словам Дрозденко, летательные аппараты устранялись силами ПВО Минобороны, средствами РЭБ, а также при помощи стрелкового оружия. К настоящему часу беспилотная опасность в области устранена. Сведений о пострадавших в результате налетов БПЛА не поступало.

Первые 3 беспилотника были обнаружены в районе Лужской губы Финского залива. По словам губернатора региона, они летели со стороны Псковской области. Конкретной информации о четвертом летательном аппарате не приводится.

Фото: PxHere (изображение носит иллюстративный характер)