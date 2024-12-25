Третий за день беспилотник сбит в районе Лужской губы

Пострадавших нет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о третьем за сегодняшний день сбитом беспилотнике. Он также был обнаружен и ликвидирован силами ПВО Минобороны РФ вблизи Лужской губы Финского залива.

По словам главы региона, обломки третьего БПЛА упали в лесном массиве. На месте падения работают оперативные службы. Средства ПВО продолжают мониторить воздушное пространство в регионе. Пострадавших и разрушений нет.

Заместитель губернатора региона Михаил Ильин прокомментировал ночные и утренние атаки БПЛА, подчеркнув, что экстренные службы, силовые структуры, а также органы правопорядка пребывают в полной готовности к действиям в случае экстренных ситуаций.

Также необходимо отметить, что, в том числе, в состоянии полной готовности к действиям в экстренных ситуациях находятся формирования гражданской обороны на всех стратегически важных предприятиях области. Большое спасибо за это работникам и руководителям предприятий. Они вносят значительный вклад в обеспечение гражданской обороны важных объектов региона. Михаил Ильин, вице-губернатор Ленинградской области

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