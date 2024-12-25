Два беспилотника сбили в районе Лужской губы Финского залива

В Пулково во второй раз за ночь введен план "Ковер".

В Финском заливе в районе Лужской губы был обнаружен и уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, – сообщает губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Второй беспилотник, который летел через Псковскую область, также не принес собой разрушений. Оба БПЛА были сбиты силами ПВО Минобороны РФ.

Тем временем в Аэропорту Пулково утром во второй раз за введены ограничения на взлет и посадку самолетов. По информации 78.ru, план "Ковер" действует с 7:44.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге из-за снега и обледенения был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: PxHere (носит иллюстративный характер)