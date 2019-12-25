Цены на услуги шиномонтажа подскочили в Петербурге

Самым популярным размером шин, сменяемых на автосервисах, стал радиус R16, составляющий четверть от общего объёма выполняемых работ.

Цены на услуги по смене колес автомобилей в Петербурге резко выросли за последний год: в сравнении с показателями 2024 года стоимость услуг шиномонтажа увеличилась на целых 15%, пишет издание "Деловой Петербург", ссылаясь на исследование центра "Чек Индекс". Согласно отчету, средняя стоимость обслуживания клиентов в апреле 2025 года достигла отметки в 3104 рубля, при этом количество выполненных заказов увеличилось на 7%.

Анализируя причины наблюдаемого скачка спроса, исследователи подчеркнули, что основной фактор — раннее наступление теплого и сухого весеннего сезона, что способствовало активному переходу автовладельцев с зимних шин на летние раньше привычного графика. Пик активности пришлись на последнюю декаду марта.

Самым популярным размером шин, сменяемых на автосервисах, стал радиус R16, составляющий четверть от общего объёма выполняемых работ. Эксперты указывают, что ежедневно в северной столице производится около пятисот операций по замене шин благодаря исключительно комфортной погоде.

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