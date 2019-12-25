Место ушедших из РФ рамных внедорожников заняли китайские автомобили

Теперь покупателям приходится либо платить значительно дороже за автомобили, ввезённые по каналам параллельного импорта, либо присматриваться к другим вариантам.

Отход крупнейших мировых автомобильных брендов существенно повлиял на российский рынок автомобилей. Теперь покупателям, привыкшим к официальной поддержке и гарантированному обслуживанию, приходится либо платить значительно дороже за автомобили, ввезённые по каналам параллельного импорта, либо присматриваться к другим вариантам. Образовавшуюся пустоту быстро заполнили представители китайской автомобильной промышленности.

Портал 110km.ru выделил три популярных японских внедорожника, утрата которых сильнее всего расстроила отечественных автовладельцев, рассмотрел стоимость этих моделей при альтернативных способах приобретения и сравнил их с предложениями китайских компаний.

Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 заслуженно считается одним из наиболее известных и надёжных рамных внедорожников в мире. Особенную популярность Toyota LC300 завоевала в России, поскольку её отличает простота ремонта, устойчивость к низкосортному топливу и приспособленность к экстремальным погодным условиям. Сейчас купить Toyota Land Cruiser 300 2025 года выпуска можно минимум за 12 миллионов рублей, пользуясь возможностями параллельного импорта.

Хорошей заменой японской легенде выглядит китайский премиум-внедорожник Tank 500 производства компании Great Wall Motors. Двигатель объёмом 3 литра и мощностью 299 лошадиных сил работает совместно с 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость автомобиля начинается от 6,3 миллиона рублей.

Nissan Patrol

Ещё один знаменитый японский рамный внедорожник, Nissan Patrol, долгие годы пользовался огромной популярностью среди россиян. С уходом бренда Nissan с российского рынка в 2022 году продажа нового Patrol официально завершилась. Купить новенький Nissan Patrol 2024 года по схеме параллельного импорта обойдётся примерно в 13–15 миллионов рублей.

Альтернативой японскому внедорожнику выступает китайская модель Oting Paladin, созданная на платформе популярного пикапа Nissan Frontier. Предлагаются две версии двигателя: бензиновый двигатель мощностью 231 лошадиная сила и дизельный мотор мощностью 190 лошадиных сил. Стоимость колеблется от 3,8 до 4,5 миллионов рублей.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport являлся популярным выбором для водителей, ищущих сочетание надежности, удобства и доступной цены. Эта модель успешно зарекомендовала себя в регионах с некачественными дорогами благодаря высокой проходимости и экономической эффективности. После прекращения официальных продаж Mitsubishi в России в 2022 году предложение Pajero Sport исчезло с официального рынка. Через неофициальные каналы импортеров новая версия Pajero Sport доступна по цене от 5,4 миллиона рублей.

Среди аналогов выделяется китайский рамный внедорожник Haval H5 от компании Great Wall Motors. Менее габаритный, чем предыдущий конкурент, он предлагается по цене от 3,8 миллиона рублей и привлекает любителей активной езды своим балансом управляемости и доступности. Для тех, кому важен большой багажник и наличие третьего ряда кресел, лучшим решением станет покупка более крупного Haval H9, доплатив дополнительно порядка половины миллиона рублей.

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Фото: Unsplash (Shahzin Shajid)