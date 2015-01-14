В Петербурге вырос спрос на услуги по строительству домов

Параллельно с ростом популярности индивидуального строительства увеличивается спрос на услуги по ремонту частных домов.

Индивидуальное жилищное строительство в Петербурге демонстрирует уверенный рост, во многом благодаря внедрению льготной ипотеки, которая предоставляет жителям города возможность самостоятельно возводить частные дома. Эксперты Авито Услуг проанализировали наиболее популярные среди петербуржцев услуги в сфере строительства и ремонта домов, а также оценили динамику спроса на строительные услуги за прошедший год.

В октябре 2024 года спрос на строительные услуги в сравнении с аналогичным периодом прошлого года остался стабильным. Наибольшее увеличение интереса отмечено к фасадным работам (+40%) и сварочным и кузнечным работам (+37%). Предложение на эти виды услуг выросло на 12% и 39% соответственно.

Параллельно с ростом популярности индивидуального строительства увеличивается спрос на услуги по ремонту частных домов. Петербуржцы особенно заинтересованы в услугах дизайнеров (+574%), установке систем вентиляции (+8%) и теплоизоляционных работах (+31%).

Светлана Филимонова, руководитель направлений "Ремонт и строительство" на Авито Услугах уточнила, что петербургский рынок индивидуального строительства продолжает активно развиваться, поддерживаемый как льготной ипотекой, так и желанием жителей обустроить комфортные условия проживания. Мы наблюдаем повышенный интерес к специализированным услугам, начиная от сварки и ковки и заканчивая дизайном интерьера и вентиляцией.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")