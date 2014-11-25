Маркетплейсы, фитнес и салоны красоты: названы самые популярные направления женского предпринимательства

В ходе одного из исследований эксперты Авито Работы спросили у работающих россиян о том, хотели бы они открыть свой бизнес, в каких сферах и с какими сложностями при этом они боятся столкнуться.

Как показали итоги опроса, количество респондентов, которые намерены запустить свой бизнес в ближайшее время, практически одинаково среди мужчин и женщин — 10% и 9% соответственно. Доли участников опроса, заявивших, что у них уже есть своё дело, также примерно схожи: 7% среди мужчин и 6% среди женщин. Больше трети респондентов (37% женщин и 36% мужчин) ответили, что они задумывались о предпринимательской деятельности, но всё осталось на стадии идеи, т.к. есть сомнения.

Говоря о сферах, в которых россияне готовы вести свой бизнес , женщины чаще всего выбирали онлайн-торговлю — 21% голосов. В топ-5 популярных отраслей также вошли индустрия красоты и фитнеса (17%), искусство, сфера развлечений и масс-медиа (15%), традиционная торговля (13%), а также туризм, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания (11%).

Отметим, что практически все вышеперечисленные направления более интересны женщинам, чем мужчинам. Так, онлайн-торговлю выбрали 21% женщин против 16% мужчин; направление искусства, развлечений и масс-медиа — 15% против 11%; туризм, гостиничный бизнес и общепит — 11% против 8%. Самая заметная разница по предпочтениям оказалась в отношении индустрии фитнеса и салонов красоты: открыть свой бизнес здесь готовы 17% женщин против 3% мужчин. А традиционная торговля получила одинаковое количество голосов — по 13% от женщин и от мужчин.

На вопрос о том, что чаще всего останавливало россиян перед открытием своего дела, респонденты чаще называли: финансовые ограничения, нехватку опыта и знаний в предпринимательстве, а также риски и неуверенность в успехе своего бизнеса. А уже состоявшиеся предприниматели отметили среди самых больших сложностей при открытии своего дела: маркетинг и привлечение клиентов в условиях насыщенного рынка, поиск финансирования для начала бизнеса, выбор правильной ниши и конкурентоспособного продукта или услуги.

Подборка вакансий в популярных сферах, где женщины готовы вести бизнес

Менеджеру по работе с маркетплейсами в компании по продаже электроники и товаров для личного использования предлагают два варианта занятости: в офисе, который находится в центре города, или в удалённом формате из дома. За обычное ведение кабинетов на маркетплейсах (работа с вопросами и отзывами, размещение карточек товаров) компания предлагает от 40 000 рублей в месяц. А инициативный сотрудник с желанием развиваться и зарабатывать может рассчитывать на сдельную оплату от 100 000 рублей за счёт процентов с продаж при увеличении месячной выручки.

Персональному тренеру в сети фитнес-клубов обещают от 150 000 рублей при условии полной занятости. Работодатель ждёт в команду сертифицированного специалиста с опытом не менее года, навыками составления персональных программ тренировок и умением мотивировать.

До 150 000 рублей составит оплата труда опытного мастера по реконструкции волос в специализированном салоне. Соискатель должен уметь выполнять процедуры холодного восстановления, работать с кератином и ботоксом. Мастеру предлагают сменный график 2/2 или 3/2.

Для кандидата на место администратора фотостудии с зарплатой от 70 000 рублей подобный опыт работы будет преимуществом, но компания может принять и новичка, включая студента, с отличными коммуникативными навыками, умением работать в многозадачном режиме и соблюдать сроки. Администратору предлагают гибкий график с плавающими выходными, обучение и участие в интересных проектах.

Еженедельные выплаты, фиксированную ставку 2600 рублей в день плюс проценты с продаж обещают продавцу подарков и сувениров из премиального шоколада на новогоднем маркете. Эта временная вакансия рассчитана на период с 26 ноября по 15 января и сменный график 2/2, а по желанию сотрудник сможет взять дополнительные смены.

Компании по доставке готовых блюд требуется начальник пищевого производства с опытом работы на позиции шеф-повара или заведующего производством. Ему предлагают от 110 000 до 190 000 рублей, бесплатное питание и развозку корпоративным транспортом. В задачи специалиста входят приготовление блюд, корректировка и улучшение технологических карт, оптимизация бизнес-процессов, управление персоналом.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")