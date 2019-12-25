Петербуржец получил условный срок за похищенную ограду особняка Игеля

Мужчина унес домой фрагмент ограды длиной три метра.

В Петербурге осудили местного жителя Олега Частухина, признанного виновным в краже. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Как выяснилось, мужчина, живущий по соседству с особняком Игеля на Каменноостровском проспекте, в минувшем августе унес домой фрагмент кованного металлического ограждения длиной три метра и высотой 60 см. Стоимость украденного элемента коммерческая организация, взявшая обязательство по восстановлению усадьбы, оценила в 48 тысяч рублей. Известно. что позднее похищенную ограду нашли возле участкового пункта полиции: Частухин оставил ее там по требованию прохожих.

Суд назначил петербуржцу 10 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы писали, что КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в усадьбе Игеля на Петроградке.

Фото: citywalls