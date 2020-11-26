КГИОП настаивает на возбуждении уголовного дела после пожара в усадьбе Игеля на Петроградке

Организация, с которой было заключено концессионное соглашение, не выполнило свои обязательства.

Особняк Игеля на Каменноостровском проспекте пострадал после пожара 9 ноября 2020-го года. Комитет по государственному контролю и охране памятников направил в полицию Петроградского района заявление о возбуждении уголовного дела за нарушение требований сохранения памятников культурного наследия.

Ведомство направило предписание в адрес пользователя объекта о необходимости провести противоаварийные работы. Это должно быть сделано в течение трех месяцев. Кроме того, устранениями последствия пожара должны заняться комитет имущественных отношений и комитет по инвестициям Петербурга.

ООО "Асгард" должно было реконструировать и приспособить усадьбу Игеля для отдыха граждан и туризма, однако проектной документации на реставрацию так и не поступило.

Напомним, общая площадь пожара составила 200 кв. метров. В результате возгорания пострадала стропильная система крыши, деревянные покрытия и межкомнатные перегородки. В процессе тушения помещения флигеля залили водой, кровля была частично демонтирована.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Фото: пресс-служба КГИОП