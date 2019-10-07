Петербуржец получил условный срок за хранение патронов в спичечной коробке

Суд установил, что Кирпичев ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Кирпичева, признанного виновным в совершении преступления, квалифицированного по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что не позже 9 февраля 2025 года Кирпичев, находясь в тамбуре третьего подъезда дома №30 корпус 1 по проспекту Королёва в Приморском районе Санкт-Петербурга, обнаружил коробку со спичками, внутри которой находились 7 охотничье-спортивных патронов калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, пригодных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Патроны он спрятал в карман брюк, после чего прибыл на такси в Калининский район, где продолжал незаконно хранить, носить и перевозить боеприпасы. Позднее, недалеко от дома №99 по проспекту Просвещения, подсудимый был задержан сотрудниками полиции за другое правонарушение и доставлен в 15-е отделение полиции УМВД России по Калининскому району, где у него были обнаружены и изъяты указанные боеприпасы.

Суд установил, что Кирпичев ранее не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Кроме того, подсудимый проживает в гражданском браке, принимает активное участие в воспитании несовершеннолетней дочери своей гражданской жены, а также оказывает финансовую поддержку больному отцу, страдающему серьезными хроническими недугами.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд определил наказание в виде условного осуждения сроком на три года с испытательным сроком два года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге заключен под стражу француз, пересекший границу РФ и Эстонии на сап-борде.

Фото: Piter.TV