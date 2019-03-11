В Петербурге заключен под стражу француз, пересекший границу РФ и Эстонии на сап-борде

Гражданин объяснил, что намеревался переехать в Россию на постоянное проживание, так как путём дедукции пришёл к выводу, что его мать, которую он считает приёмной, родилась в России.

Француз, который незаконным способом прибыл в Россию на сап-борде, помещён под арест решением судебного органа Санкт-Петербурга, сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на Ленинградский областной суд.

Гражданин Франции днём 19 мая 2025 года незаконно пересёк российскую границу, передвигаясь на сап-доске по Нарвскому водохранилищу. Во время пересечения границы необходимые разрешительные документы отсутствовали. Незаконно прибывшего мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин объяснил, что намеревался переехать в Россию на постоянное проживание, так как путём дедукции пришёл к выводу, что его мать, которую он считает приёмной, родилась в России. Он хочет разыскать её родственников и возобновить связь с семьёй. Ранее француз проходил лечение в психиатрической клинике, в связи с чем была инициирована соответствующая медицинская экспертиза.

Рассмотрев материалы дела, суд принял во внимание тот факт, что данный гражданин Евросоюза не обладает постоянным местом жительства на территории нашей страны и потенциально способен уклоняться от следствия и правосудия. Ввиду этих обстоятельств судом принято решение поместить иностранного гражданина под стражу сроком на два месяца.

Ранее мы сообщили о том, что гражданку Филиппин в Петербурге заключили под стражу за похищение валюты на 1,1 млн рублей.

Фото: Unsplash (Paddle North) (носит иллюстративный характер)