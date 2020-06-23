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В ЗакСе Петебурга не поддержали проект об усыплении животных в приютах
Сегодня, 15:46
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В ЗакСе Петебурга не поддержали проект об усыплении животных в приютах

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Четырбок признал, что проблема бездомных животных и их нападения на людей более остро стоит в некоторых регионах России, нежели в Петербурге.

Законодательное собрание Петербурга выразило несогласие с федеральным законопроектом об эвтаназии бездомных животных, направив в Госдуму отрицательный отзыв. Об этом сообщил депутат и председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

Четырбок признал, что проблема бездомных животных и их нападения на людей более остро стоит в некоторых регионах России, нежели в Петербурге. Однако он считает, что решать эту проблему следует иными методами.

Депутат предложил сосредоточиться на развитии инфраструктуры, включая городские приюты, совершенствовании системы отлова и стерилизации, а также увеличении количества бесплатных вакцинаций в ветеринарных станциях.

Кроме того, Четырбок подчеркнул необходимость введения строгих правил содержания домашних животных, поскольку большинство бездомных животных ранее имели хозяев.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный будет устанавливать правила отдыха на пляжах петербургских водоемов.

Фото: Pxhere

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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