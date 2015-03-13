Блинный 500-килограммовый пирог испекли на Масленицу в Петропавловской крепости

Праздник проходил два дня.

В Петербурге в воскресенье, 2 марта, проходило празднование Масленицы, народные гуляния состоялись по всему городу. Одной из главных точек притяжения для туристов и жителей города стала Петропавловская крепость.

Посетители наслаждались блинами, водили хороводы, участвовали в конкурсах, а на сцене выступали артисты. Изюминкой масленичных гуляний в Петропавловской крепости стал гигантский блин, специально приготовленный к празднику. Этот блинный пирог весит полтонны и состоит из 3500 блинов, которые мастера испекли всего за 16 часов. Для начинки использовали 90 килограммов карамели и 70 килограммов бананов, пишет ТАСС.

"Приготовление гигантского блинного пирога — настоящее испытание мастерства и выносливости. Наша команда всю ночь печёт блины, а затем в течение трёх часов собирает его с начинкой прямо в стенах Петропавловской крепости. Несмотря на сложность процесса, участие в таком масштабном мероприятии наполняет невероятной энергией и гордостью" мастер-блинопёк сети ресторанов домашней кухни "Теремок" Светлана Морозова

Ранее Piter.TV сообщал, что диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть за раз.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга