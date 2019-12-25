Без изжоги и тяжести: диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть за раз

Главное — не переусердствовать: переедание блинов может обернуться тяжестью и изжогой.

Количество блинов, которые можно съесть за один раз без негативных последствий, зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако в среднем безопасная порция составляет 2–3 штуки, рассказала РИАМО врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Все зависит от организма, но в среднем 2–3 блина — это оптимальная порция на один прием пищи. Если съесть больше, можно столкнуться с тяжестью, изжогой или расстройством пищеварения. Чтобы снизить нагрузку на желудок, лучше запивать блины травяным чаем, компотом или водой, — объяснила эксперт.

Диетолог отметила, что газированные напитки и холодная вода могут замедлить пищеварительные процессы, поэтому их употребление нежелательно.

Блины довольно калорийны, так как содержат муку, молоко, яйца и масло. Это сочетание делает их богатым источником углеводов и жиров. Высокая доля крахмала в составе требует от организма дополнительной работы, из-за чего после еды может возникать чувство тяжести, — пояснила специалист.

По ее словам, если включать блины в рацион ежедневно, особенно в больших объемах и с жирными добавками, это может перегрузить пищеварительную систему.

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Фото: сделано с помощью ChatGPT