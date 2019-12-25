МЧС: 18 мая в Петербурге ожидается усиление ветра

В прибрежных районах ожидаются порывы до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей города об усилении ветра в среду, 18 мая.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 мая в Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер 7-12 м/с, в прибрежных районах порывами до 15 м/с.

Петербуржцам напоминают, что во время такой погоды нужно убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, автомобиль поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Фото: Piter.tv