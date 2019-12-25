Главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании в начале недели

Ближайшие несколько дней средняя температура будет составлять +8 градусов и ниже.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о дальнейшем похолодании. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Александра Колесова, средняя суточная температура воздуха в Петербурге сейчас в районе +9 градусов. При этом на улице дует сильные ветер, идут дожди и в домах, где уже нет отопления, "достаточно свежо".

Синоптик подчеркнул, что первая половина этой недели будет дождливой и прохладной, столбики термометров днём будут подниматься не выше +10..+12 градусов. Ветер будет северным, ближайшие несколько дней средняя температура будет составлять +8 градусов и ниже. Однако потепление должно прийти в Петербург уже к концу рабочей недели.

В понедельник, 16 мая, при облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, а температурный фон останется ниже нормы.

Фото: Piter.tv