В Петербурге 16 мая будет холодно и пройдут дожди

Над городом продолжат господствовать северные воздушные потоки.

В понедельник, 16 мая, в атмосфере над Петербургом продолжат господствовать северные воздушные потоки, из-за которых в регион будут поступать новые порции холодного воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, а температурный фон останется ниже нормы. В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +10..+12, по Ленобласти до +8..+13 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый.

Во вторник вновь ожидаются дожди, станет ещё холоднее.

Недавно стало известно, когда отключат отопление в Петербурге.

Фото: Piter.tv