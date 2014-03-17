В Петербурге проводится усиленная уборка дворов

В связи с обильным снегопадом, который прошел в Петербурге 27 ноября, районные коммунальные службы устраняют последствия в усиленном режиме.

Для уборки дворов 28 ноября в Петербурге задействовано около 9 тысяч человек ручного труда – штатные специалисты районных жилищных агентств, управляющих компаний и других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работает также более 950 единиц уборочной техники. Под особым контролем – прометание и уборка подходов к домам, контейнерным площадкам и социальным объектам.

Коммунальные службы города также начали сброс снега с крыш многоквартирных домов во всех районах. Таких домов в городе более 13 тысяч, и в штате служб сейчас 550 кровельщиков, которые могут привлечь еще 1987 человек при необходимости.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Петербурге достигла 20 см.

Фото: Piter.TV