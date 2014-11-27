По маршрутам №45 и №258 начало курсировать больше автобусов

Также на прежний маршрут вернулся 172-й автобус.

В Санкт-Петербурге были усилены сразу автобусных маршрута – №45 "Аэродромная – Афонская" и №258 "Старая деревня – Плесецкая". Новый интервал движения составляет 8-12 минут и 10-15 минут соответственно. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы транспортного комитета Северной столицы.

На 45-м маршруте теперь работает 7 автобусов, а на 258-м – 6. Кроме того с 19 ноября в связи с многочисленными просьбами пассажиров по прежнему пути вновь стали курсировать автобусы под номером 172. Их путь снова пролегает от улицы Репищева до Шуваловского проспекта, – сообщил "Организатор перевозок".

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящей Рождественской ярмаркой в центре города будут действовать ограничения на движение, парковку и остановку автомобилей.

Фото: санкт-петербургский комитет по транспорту