На время закрытия "Ладожской" усилены 4 наиболее популярных маршрута

Станция метро будет закрыта на ремонт в течение 11 месяцев.

По просьбам жителей для улучшения их транспортного обслуживания на период закрытия станции метро "Ладожская" 10 марта были усилены четыре наиболее популярных маршрута, связывающих Красногвардейский с Центральным, Василеостровским и Адмиралтейским районами Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

На маршрут № 24 (Хасанская ул. – ст. метро "Василеостровская"), выведены три дополнительных автобуса. Интервал движения транспорта сократился до 4-11 минут.

На маршруте № 24М (Хасанская ул. – ст. метро "Пл. Александра Невского") по будням автобусы теперь выполняют на 36 рейсов больше. Это позволило сократить интервал движения до 12-16 минут.

На 32 рейса больше в будние дни теперь выполняют автобусы №27М (Белорусская ул. – ст. метро "Пл. Александра Невского"). Интервал движения транспорта сокращен до 8-14 минут.

На маршрут № 27 (Белорусская ул. – Театральная пл.) сегодня вышли три дополнительных автобуса. Интервал сократился до 6-11 минут.

Фото: Piter.tv