Сегодня утром "Ладожскую" закрыли на капремонт

От "Ладожской" до площади Александра Невского будет ездить трамвай № 30, проезд бесплатный.

Станцию метро "Ладожская" сегодня утром, 4 марта, закрыли на капитальный ремонт. Он будет длиться 11 месяцев. Об этом напомнили в комитете по транспорту Петербурга.

В связи с ремонтом станции в городе меняются маршруты автобусов и троллейбусов. Так, в Северной столице запустили дополнительные автобусы № 24М и 27М от площади Александра Невского до станции метро "Ладожская". Транспортные средства дублируют трассы маршрутов № 24 и 27 в часы пик: с 6 до 10 и с 16 до 20 часов. В обратную сторону они курсируют по тому же маршруту, но не делают остановку на "Новочерскасской". Кроме того, от "Ладожской" до площади Александра Невского будет ездить трамвай № 30, проезд бесплатный.

Добавим, что изменятся трассы автобусов № № 30, 77, 92, 131, 169, 222 и 271 и трамвая № 39. Также свернут с привычного пути межрегиональные автобусы № № 430, 430А, 462, 462Р и 531. Они будут отправляться от станции "Проспект Большевиков". А автобусы № 429, 453, 531А, 532 и 533 будут ждать пассажиров около станции метро Улица Дыбенко.

Напомним, что при ремонте "Ладожской" специалисты восстановят гидроизоляцию наклонного хода, заменят водоотводящие зонты и усилят конструкции. Кроме того, рабочие инженеры приведут в порядок эскалаторы и обновят внутренние системы и коммуникации.

Ранее на Piter.tv: с 4 марта изменится режим работы вестибюля станции "Площадь Александра Невского 2".

Фото: Piter.tv