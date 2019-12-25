В дворянской усадьбе XIX века в Монрепо завершилась реставрация

Отреставрированные парковые постройки, усадебный дом и библиотечный флигель через год станут выставочным пространством.

В дворянской усадьбе XIX века в Монрепо, принадлежавшей барону Николаи, завершилась реставрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

На входе в парк гостей встречают парадные ворота – главный символ Монрепо. Работы по их реставрации завершились в этом году. Ворота были восстановлены полностью, включая чугунную калитку и герб баронов Николаи.

Отреставрированные парковые постройки, усадебный дом и библиотечный флигель через год станут выставочным пространством. Одним из самых необычных мест музея-заповедника станет оранжерея. Здесь будут не только выращивать экзотические растения, но и проводить занятия по ботанике и естествознанию для выборгских школьников.

В ноябре в Монрепо завершились реставрационные работы в оранжерее и доме садовника.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области