В дворянской усадьбе XIX века в Монрепо завершилась реставрация

В дворянской усадьбе XIX века в Монрепо, принадлежавшей барону Николаи, завершилась реставрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
На входе в парк гостей встречают парадные ворота – главный символ Монрепо. Работы по их реставрации завершились в этом году. Ворота были восстановлены полностью, включая чугунную калитку и герб баронов Николаи.
Отреставрированные парковые постройки, усадебный дом и библиотечный флигель через год станут выставочным пространством. Одним из самых необычных мест музея-заповедника станет оранжерея. Здесь будут не только выращивать экзотические растения, но и проводить занятия по ботанике и естествознанию для выборгских школьников.
В ноябре в Монрепо завершились реставрационные работы в оранжерее и доме садовника.
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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