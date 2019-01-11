В Монрепо завершились реставрационные работы в оранжерее и доме садовника

Все объекты подключены к инженерным сетям, в том числе к отоплению от новой автономной газовой котельной.

В Монрепо завершились реставрационные и строительные работы на хозяйственных постройках, в оранжерее и доме садовника. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Все объекты подключены к инженерным сетям, в том числе к отоплению от новой автономной газовой котельной. На фасадах усадебного дома и библиотечного флигеля осталось установить исторические ставни, поправить замечания по окраске.

За четыре года реконструкции парка отреставрированы долина "Китай", восстановлены китайские мостики, выполнено благоустройство части парка, называемой "Края света". Также специалисты восстановили четыре пирса и долину "Розенталь", воссоздали площадку на утесе скалы – висячий садик и уникальный топиарный сад со специально подготовленными и выращенными для Монрепо яблонями и грушами. Строители завершили благоустройство на островах Палатки и Пампушинка, укрепили берег Финского залива. В парке были устроены кухонный, аптекарский и оранжерейный огороды с садовыми и лекарственными растениями.

Ранее сотрудники Монрепо попросиили посетителей не складывать пирамидки из камней.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области