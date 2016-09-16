Парк Монрепо просит посетителей не складывать пирамидки из камней

Такие пирамидки не только нарушают визуальное восприятие парка, но подобная деятельность разрушает берегоукрепление

Сотрудники парка "Монрепо" пожаловались на любителей балансирующих камней. И попросили посетителей не складывать пирамидки из камней. Данное заявление появилось в официальной группе парка.

В течение всего летнего сезона работники парка находят на земляной дамбе, а теперь и на острове Палатки десятки пирамидок из камней. Масштаб работ поражает – такую бы энергию на благие цели. сотрудники парка "Монрепо"

Сотрудники парка напомнили, что такие пирамидки не только нарушают визуальное восприятие парка, но подобная деятельность разрушает берегоукрепление, а также занимает силы и время сотрудников в напряженные дни осенне-летнего сезона.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"