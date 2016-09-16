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Парк Монрепо просит посетителей не складывать пирамидки из камней
Сегодня, 10:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Парк Монрепо просит посетителей не складывать пирамидки из камней

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Такие пирамидки не только нарушают визуальное восприятие парка, но подобная деятельность разрушает берегоукрепление

Сотрудники парка "Монрепо" пожаловались на любителей балансирующих камней. И попросили посетителей не складывать пирамидки из камней. Данное заявление появилось в официальной группе парка. 

В течение всего летнего сезона работники парка находят на земляной дамбе, а теперь и на острове Палатки десятки пирамидок из камней. Масштаб работ поражает – такую бы энергию на благие цели.

сотрудники парка "Монрепо"

Сотрудники парка напомнили, что такие пирамидки не только нарушают визуальное восприятие парка, но подобная деятельность разрушает берегоукрепление, а также занимает силы и время сотрудников в напряженные дни осенне-летнего сезона.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: камни, монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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