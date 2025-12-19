  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в 2025 году на 10% снизился уровень преступности
Сегодня, 14:58
50
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в 2025 году на 10% снизился уровень преступности

0 0

Так, стало меньше краж, грабежей, угонов и ДТП, а также преступлений в общественных местах и на улицах.

На заседании коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 29 января губернатор Александр Беглов заявил, что в прошлом году уровень преступности снизился на 10%. Стало меньше краж, грабежей, угонов и ДТП, а также преступлений в общественных местах и на улицах. 

Полиция поучаствовала в обеспечении порядка на 4 тыс. мероприятий. В помощь правоохранителям функционируют более 112 тыс. камер видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город". 

По словам Александра Беглова, усиления требует профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Город готов активизировать взаимодействие правоохранителей с петербургскими образовательными учреждениями и молодежными организациями. 

Пресс-служба городской администрации 

Ранее на Piter.TV: Ленобласть вошла в число самых спокойных регионов страны. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: мвд, преступность
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии