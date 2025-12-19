Ленобласть вошла в число самых спокойных регионов страны

Уровень преступности в Ленобласти снизился по итогам 2025 года.

Ленинградская область заняла место в первой половине рейтинга самых безопасных регионов России по итогам 2025 года, следует из исследования, подготовленного на основе данных МВД и Росстата. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинградская область по итогам 2025 года оказалась на 21-й позиции в общероссийском рейтинге регионов по уровню преступности. В исследовании учитывалось количество зарегистрированных преступлений в расчете на численность населения.

В 47-м регионе за отчетный период было зафиксировано 98 преступлений на 10 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом этот показатель сократился на 8,5%. Также отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Их количество уменьшилось на 0,4% и составило 34,7 случая на 10 тысяч человек.

Санкт-Петербург также вошел в первую тридцатку рейтинга и занял более высокую позицию, чем Ленинградская область. В городе зарегистрировано 104,4 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 9,3% меньше показателя предыдущего года. Первое место рейтинга как самый безопасный регион страны заняла Чеченская Республика. Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Республике Карелия. При этом аналитики отмечают, что как в этих субъектах, так и в целом по России в 2025 году наблюдалось общее снижение криминогенных показателей.

