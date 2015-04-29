Уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99,8% к концу года

За последние годы в городе на Неве уже был реализован ряд экологических проектов, включающих реконструкцию очистных сооружений и ввод новых коллекторов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о планах достичь полной очистки сточных вод к 2030 году. Это станет возможным благодаря масштабной программе, разработанной специалистами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", пишет spb.aif.ru.

Мера направлена на прекращение сброса неочищенных стоков в городские водоёмы. За последние годы в городе на Неве уже был реализован ряд экологических проектов, включающих реконструкцию очистных сооружений и ввод новых коллекторов.

Благодаря перечисленным проектам, к концу текущего года уровень очистки сточных вод в Санкт-Петербурге достиг 99,8%.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" напомнил петербуржцам о пеневой акции.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"