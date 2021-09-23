"Водоканал" напомнил петербуржцам о пеневой акции

Штрафные пени не будут начислять до 31 декабря.

До завершения акции "В новый год без долгов" осталось 5 дней. Об этом напомнили в пресс-службе регионального "Водоканала".

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые погасили задолженности за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению перед Водоканалом, не будут начислять штрафные пени.

Акция распространяется на потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах и на собственников жилых домов, заключивших договор с предприятием.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции, добавили в компании.

Ранее на Piter.tv: "Водоканал" призывает петербуржцев "не быть чушпанами" в Новый год.

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