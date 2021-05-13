Владимиру Путину доверяет 78,3 % россиян

Уровень доверия Правительству составил менее 50%.

В первую неделю февраля ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить уровень их доверия к нынешней власти.

Так, уровень одобрения деятельности Президента Владимира Путина с 3 по 9 феврал составил 75,5%. Доверие нынешнему Президенту выражают 78,3% из опрошенных.

Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России за последнюю неделю составили 50,8% и 48,6% соответственно. В то же время уровень доверия по отношению к Мишустину составил 59,9%. Геннадию Зюганову доверяет 34,2% респондентов, Сергею Миронову – 27,6%, Леониду Слуцкому – 22,9%, а Алексею Нечаеву – 8,5.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 35,3% (-0,7 п.п. за неделю), ЛДПР — 10,6% (+0,9 п.п. за неделю), КПРФ — 10,2% (+0,5 п.п. за неделю), "Новые люди" — 6,2% (-0,1 п.п. за неделю) и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 3,8% (-0,2 п.п. за неделю). ВЦИОМ

Ранее мы рассказывали, что ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке.

Фото: Kremlin.ru