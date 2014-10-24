В начале года в Петербурге был самый низкий уровень безработицы в России

По данным Смольного, в Петербурге без работы менее 17 тысяч человек.

Уровень безработицы в Петербурге в декабре-феврале составил 1,4%. Это самый низкий показатель в России, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по повышению устойчивости развития экономики субъектов Северо-Западного федерального округа в условиях санкций.

В городе работают около 3 млн человек. Официально без работы 16,5 тысяч человек. В Службе занятости на сегодняшний день есть более 24 тысяч вакансий.

Глава Петербурга рассказал, как город борется с безработицей. Будут организованы общественные работы и временная занятость, профессиональное обучение и образование для работников промышленных предприятий, которые могут быть уволены, их их предприятие находится в простое. В общественных работах и временной занятости хотят занять более 17 тысяч человек, а повысить образование — 5318 человек.

Агентства занятости мониторят рынок и предприятия, у которых могут освободиться работники, а группы оперативного реагирования помогают им найти новую работу. Для координации деятельности этих групп создан Центр кадровой мобильности.

Напомним, в службы занятости Петербурга могут обращаться не только безработные.

Фото: Piter.tv